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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

10:51 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إسعاف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش قبلي نفق سنور في نطاق المحافظة.

انتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبد العال عطية، 25 عامًا، وإيمان أحمد السيد، 22 عامًا، وعلي إبراهيم سيد، 58 عامًا، وآلاء عادل محمد، 30 عامًا، وإياد حسن فرغلي، 10 أعوام، وأنور خلف، 54 عامًا، وأحلام عنتر محمود، 50 عامًا، وعبد الرحيم محمود عبد الرحيم، 32 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق الجيش بني سويف مديرية أمن بني سويف نفق سنور إسعاف
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