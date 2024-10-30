"رامي وبسمة وخالد" يحسمون انتخابات الصحفيين بالإسكندرية وإعادة على منصب النقيب - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، نتائج فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين.

وفاز بمقاعد عضوية المجلس بعد حصولهم على أعلى الأصوات كل من رامي ياسين بعدد 101 صوت، وبسمة الشحات بعدد 93 صوتًا، وخالد الأمير بعدد 70 صوتًا.

وفي سياق متصل أسفرت نتائج فرز الأصوات على مقعد النقيب عن جولة إعادة تجرى مساء اليوم بين المرشحين رزق الطرابيشي، وشوكت سعد، الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى بنتيجة 70 صوتًا و55 صوتًا على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 149 صوتًا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ 190 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 145 صوتًا والباطلة 4 أصوات.

وأعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية حيث تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.