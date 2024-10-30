اللواء سمير فرج: هناك نوعًا جديدًا من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة

الدقهلية- رامي محمود:

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هناك نوعًا جديدًا من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى التي نظمتها جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، أنه من أجل أن نشعر بحلاوة النصر فلا بد أن نمر بالانكسار، فقد استطاعت مصر عبور هزيمة 1967، قبل عبور خط بارليف في 1973، فلم ينجح العدو في بث روح اليأس، حيث نهض جيش مصر بعد الهزيمة ليعيد بناء قدراته ويبدأ معارك الاستنزاف والاستعداد للانتصار.

وعرض "فرج" عدد من الأفلام الوثائقية حول أحداث هزيمة 1967، ثم معركة رأس العش والتي استمرت 7 ساعات وصدت القوات المصرية هجوم العدو، ثم تدمير وإغراق المدمرة إيلات والذي أصبح درسًا في تكتيكات الحرب، مستعرضًا قصة استشهاد البطل العسكري المصري الفريق عبد المنعم رياض، والذي استُشهد وهو يتفقد الخطوط الأمامية للجيش المصري.

كما استعرض الخطة الاستراتيجية لحرب أكتوبر وبناء حوائط الصواريخ لصد الهجمات الإسرائيلية داخل سيناء أثناء العبور واقتحام خط بارليف، والذي كان بطول 180 كم على مياه القناة بارتفاع 20 مترًا.

وأوضح أن إسرائيل أكدت على استحالة عبور الجيش المصري له، إلا أن العبقرية الهندسية العسكرية المصرية قهرت خط بارليف والذي تم التخطيط لعبوره لمدة ست سنوات.

واستكمل حديثه عن بدء العبور واقتحام خط بارليف، حيث ركزت مصر من خلال حائط الصواريخ على الضفة الغربية والذي استطاع إلحاق خسائر فادحة بالقوات الجوية الإسرائيلية.

وعرض مشاهد من فيلم "جولدا " الذي وثَّق أيام حرب أكتوبر وردود الفعل في إسرائيل خلال الحرب، حيث رصد الفيلم 3 أسابيع في حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، خلال حرب أكتوبر 1973، وتحديدًا منذ الخامس من أكتوبر وحتى قرار وقف إطلاق النار في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وأكد أن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري لا تزال حاضرة على كافة الجبهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية بدءًا من حرب غزة مرورًا بجنوب لبنان وصولًا إلى توسيع دائرة الصراع بدخول إيران على الخط بشكل مباشر بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة، لافتًا أن كل هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استقرار مصر والمنطقة، وتتطلب يقظة مستمرة واستراتيجيات فعّالة للتعامل معها داخليًا وخارجيًا.

ودعا اللواء "فرج" الشباب إلى اليقظة والتفكير العقلاني وعدم التسرع في ترويج الأخبار الزائفة والشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حثهم على استلهام روح أكتوبر العظيمة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والعقيد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وممثلي الجهات الرقابية والسيادية والقوات المسلحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.