وفاة السائق.. تطورات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقى سائق أتوبيس النقل العام الذي تعرض، اليوم الأربعاء، لحادث إنقلاب في الطريق الدولي غربي الإسكندرية، مصرعه جراء الحادث فيما أصيب 38 آخرين.

ودفعت الأجهزة المعنية بمعاونة هيئة النقل العام بمعدات لرفع الأتوبيس ونقله من موقع الحادث، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق حيث كانت اصطدمت الحافلة بحواجز الطريق وعامود إنارة بعد انقلابها.

وكان وقع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام ، اليوم الأربعاء، واصطدامه بحواجز الطريق وعامود إنارة على الطريق الدولي غربي الإسكندرية، وأسفر ذلك عن إصابة 39 شخصا بينهم السائق الذي توفي قبل قليل متأثرا بإصابته.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالإسكندرية إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل عام صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة العامرية.



وانتقلت 35 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين، وجرى نقلهم إلى 6 مستشفيات.

وأوضح مصدر طبي لمصراوي أنه جرى نقل 14 مصابا لمستشفى جمال حمادة، 10 مصابين لمستشفى العامرية، 5 مصابين لمستشفى الجمهورية، 4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، 4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، و2 مصابين لمستشفى السلامة، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وكسور، فيما لا تزالط تقدم لهم كافة الإسعافات الطبية بالمستشفى.

فيما جرى التوجيه بتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة والاطمئنان على المصابين ومتابعة تقديم الإسعافات الأولية لهم.