مصرع تاجر مخدرات خلال حملة أمنية فى قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي تاجر مخدرات، مصرعه اليوم الأربعاء، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن بإحدى قرى مركز نجع حمادي محافظة قنا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

كما أسفرت ذات الحملة أيضًا في قرية الدرب، عن ضبط، أ . ر، مقيم بإحدى قرى نجع حمادي، مسجل خطر هارب من أحكام قضائية ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا مختلفة ما بين سرقة واستعراض قوة، والذي كان يعمل معه القتيل في تجارة المخدرات.

وجرى التحفظ على المواد المخدرة التي كانت بحوزة مسجل الخطر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.