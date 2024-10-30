محافظ المنيا يتفقد مخابز وأسواق بني مزار لضمان توافر السلع بأسعار عادلة -صور

المنيا-جمال محمد:

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولته بمركز بني مزار، لمتابعة المخابز البلدية والسياحية والأسواق، للوقوف على توافر السلع ومطابقتها للمواصفات ومراقبة الأسعار والتصدى لأي ممارسات احتكارية واستغلال المواطنين والبيع بأسعار مغالى فيها وضمان التزام المخابز باشتراطات الإنتاج والأوزان المحددة لرغيف الخبز.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بعدد من المخابز البلدية للوقوف على انتظام منظومة الخبز المدعم، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للمخابز.

كما توجه المحافظ لعدد من أسواق المدينة للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والالتزام الأسعار المقررة، مشدداً على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح .

ومن جانبه، أعلن المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضرًا لمخابز مخالفة، منها 5 محاضر لخبز ناقص الوزن، و5 محاضر لخبز غير مطابق للمواصفات، و18 محضرًا لمخالفات تموينية أخرى. ومحضرا لمخبز سياحي يعمل دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

خلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجّه الجهات المعنية بدراسة الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه بتقديم إعانات عاجلة للحالات المستحقة وتكثيف أعمال النظافة، ووجه برصف طريق أبو جرج استجابةً لمطالب الأهالي.

رافق المحافظ في جولته النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار.