إصابة 39 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية -صور

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 39 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام ، صباح اليوم الأربعاء، واصطدامه بعامود إنارة على الطريق الدولي بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالإسكندرية إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل عام صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة العامرية وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين، وجرى نقلهم إلى 6 مستشفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة 39 شخصا تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وكسور، فيما لا تزال تقدم لهم كافة الإسعافات الطبية بالمستشفى.

وأوضح مصدر طبي لـ"مصراوي"، أنه جرى نقل 14 مصابا لمستشفى جمال حمادة، 10 مصابين لمستشفى العامرية، 5 مصابين لمستشفى الجمهورية، 4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، 4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، و2 مصابين لمستشفى السلامة بينهم مصابا في حالة حرجة.

فيما جرى التوجيه بتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة والاطمئنان على المصابين ومتابعة تقديم الإسعافات الأولية لهم.