10 نوفمبر.. الأقصر تستضيف مؤتمراً عالمياً للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

الأقصر-محمد محروس:

تستضيف جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في العاشر من نوفمبر المقبل، انطلاق النسخة الـ12 من المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، على مدار يومين والذي يعد منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الباحثين والعلماء والمهنيين في مختلف التخصصات على مستوى العالم.

يهدف المؤتمر، الذي تنظمه معامل التأثير العربي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية؛ جامعة Zhejiang بالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة.

وأكد الدكتور محمود عبد العاطي الخبير في أمن المعلومات ورئيس المؤتمر، أن هذا الحدث العلمي الكبير يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والأكاديميين ورجال الصناعة، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير.

وأضاف عبدالعاطي، أن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك: الأمن السيبراني حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في تقنيات التشفير وأمن الشبكات والكشف عن الاختراقات وتحليل البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي، تتضمن مناقشات معمقة حول خوارزميات التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي المفهوم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، الرياضيات وعلوم المعلومات، كما سيتم تسليط الضوء على دور الرياضيات في تطوير الخوارزميات وحل المشكلات المعقدة، بالإضافة إلى أحدث التطورات في مجال علوم البيانات وتحليل الاشارات.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن العالم يشهد اليوم تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا، مما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات. وفي الوقت نفسه، تفتح هذه التطورات آفاقاً واسعة للابتكار والتقدم في مختلف المجالات، إذ يسعى المؤتمر إلى توفير منصة للباحثين والمهنيين لمناقشة هذه التحديات والفرص، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أفضل.