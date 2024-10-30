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وقفة حداد في جامعة بني سويف على أرواح شهداء الجلالة

02:26 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

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بني سويف- حمدي سليمان:

استهل مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العلم بجامعة الجلالة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ومن جانبه أعرب الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عن خالص تعازيه لشهداء العلم الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في مصابهم، كما تقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

شهداء الجلالة بني سويف مجلس جامعة بني سويف منصور حسن
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