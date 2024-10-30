الجمعة المقبل.. مكتبة الإسكندرية تشهد احتفالاً رياضياً ضخماً بمشاركة 2000 عداء

الإسكندرية - محمد البدري:

تستعد مكتبة الإسكندرية، لاستضافة ماراثون الإسكندرية السنوي تحت شعار "الإسكندرية منارة السياحة والرياضة"، وذلك يوم الجمعة، الأول من نوفمبر 2024، من الساعة 5 صباحاً حتى 12 ظهراً.

ينظم الحدث "أليكس رانرز" بالتعاون مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويعد ماراثون الإسكندرية من أبرز السباقات الدولية في مصر، حيث يشارك فيه نحو 2000 متسابق، منهم 300 متسابق من جنسيات أجنبية مختلفة.

ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي، ودعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.

يتضمن سباق هذا العام مسافات متنوعة تناسب مختلف الفئات، وتشمل 42 كيلومتر، من مكتبة الإسكندرية مروراً بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية، 21 كيلومتر، من مكتبة الإسكندرية مروراً بقلعة قايتباي ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية، 10 كيلومترات، من مكتبة الإسكندرية مروراً بقلعة قايتباي ثم حديقة كامب شيزار والعودة إلى مكتبة الإسكندرية

كما تتضمن السباقات مسافة 5 كيلومترات من مكتبة الإسكندرية مروراً بمسجد القائد إبراهيم ثم حديقة كامب شيزار والعودة إلى مكتبة الإسكندرية، 2 كيلومتر سباق الشباب والأسر، من مكتبة الإسكندرية مروراً بمسجد القائد إبراهيم والعودة إلى مكتبة الإسكندرية، 500 متر سباق الأطفال من سن 4-10 سنوات في ميدان مكتبة الإسكندرية.

هذا الحدث الرياضي الكبير يعزز مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية ورياضية متميزة، ويشجع على ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع.