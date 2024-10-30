بتخفيضات 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرضًا لبيع السلع واللحوم ببني مزار -صور

المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين، المقام على مساحة أكثر من 200 متر مربع، بشارع العاشر من رمضان بمدينة بني مزار، بهدف توفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن إقامة هذه المعارض تأتي تفعيلا لمبادرة "بداية " وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة وزيرة التنمية المحلية، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن افتتاح هذا المعرض يأتي إضافة لعدد من المعارض والمنافذ المتواجدة بأحياء وقري المركز.

وخلال جولته في المعرض، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على مدى رضاهم عن التخفيضات، والاستماع لمقترحاتهم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإقامة معارض مماثلة طوال العام في جميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، إلى جانب متابعة قوائم الأسعار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم 10 عارضين، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات ( سلع غذائية – لحوم – منظفات)، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، لافتا إلى توفير قوافل تموينية متنقلة تجوب القرى والنجوع وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حضر الافتتاح النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والجهات المعنية.