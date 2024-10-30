بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جامعتي بنها الأهلية وفارنا للإدارة ببلغاريا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، الدكتور تودور راديف رئيس جامعة فارنا للإدارة ببلغاريا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور حازم عليوة مدير إدارة العلاقات الدولية، ومديري برامج كليات الهندسة والاقتصاد وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن اللقاء تناول مناقشة بحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في إنشاء بعض الدرجات العلمية المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التقدم لبرنامج ايراسموس بلس، وكذا إتاحة بعض الدورات التدريبية أونلاين وأوفلاين لطلاب جامعة بنها الأهلية.

وأشار سمير إلى حرص جامعة بنها الأهلية على الانفتاح على العالم والتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لتوفير بيئة تعليمية متميزة تسمح بإعداد خريجين قادرين علي خوض المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب رئيس جامعة فارنا البلغارية عن استعداده التام للتعاون مع جامعة بنها الأهلية علي جميع الأصعدة الأكاديمية والتعليمية والتدريبية، حيث تتميز الجامعة بمناخ تعليمى متميز ومنشآت صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية الخاصة بالمنشآت الجامعية، مشيدا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال التعليم العالي خلال السنوات الماضية.

يذكر أن جامعة فارنا للإدارة هي أحد أفضل الجامعات علي مستوى شرق أوروبا في مجالات الإدارة وعلوم الحاسب والسياحة والفنادق وتقدم برامجها التعليمية بالشراكة مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، وتحظى برامجها باعتماد هيئة الجودة البريطانية، كما تصنف جامعة فارنا للإدارة من أفضل 25 جامعة على مستوى العالم في التبادل الطلابي.