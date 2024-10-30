محافظ القليوبية: تشكيل لجنة للتأكد من معايير السلامة الإنشائية بالمدارس

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة طوخ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.

وخلال اللقاء جرى تشكيل لجنة من نائب المحافظ والسكرتير العام ومديرة الأبنية التعليمية للمرور على كافة المدارس المقام بها صيانة سواء إحلال أو تجديد خلال العام الدراسي، وذلك للتأكد من معايير السلامة الإنشائية حرصا على الطلاب، كما جرى تمكين أحد المواطنين من مروي لري أرضه فى قرية إمياي.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء أهمية هذه اللقاءات في التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته.

وأشاد المحافظ بجهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالعمل على حل المشكلات المطروحة، مؤكداً أن حل مشاكل المواطنين هو أولوية قصوى.

وأكد محافظ القليوبية، أنه يحرص على عقد اللقاء الجماهيري بانتظام ليؤكد مجددًا حرص الدولة على الاستماع إلى صوت المواطنين والعمل على حل مشاكلهم عن قرب فمن خلال هذه اللقاءات الجماهيرية، تتجسد مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يتمكن المواطنون من طرح مشاكلهم وهمومهم دون وسيط.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).