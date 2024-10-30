جامعة المنيا تُطلق حملة " الحفاظ على الموارد الطبيعية فى ظل التغيرات المناخية" بالشراكة مع الهيئة الإنجيلية

المنيا-جمال محمد:

أطلق الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إشارة البدء لفعاليات البرنامج التدريبى "حملة الحفاظ على الموارد الطبيعية فى ظل التغيرات المناخية"، بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية برئاسة القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.

ويأتي إطلاق هذه الحملة إنطلاقاً من المبادرة الرئاسية « تحالف وتنمية »، وتفعيلًا لتحالفات جامعات أقاليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وإيماناً من قيادة الجامعة بدوره الجامعة الهام في إيجاد أنسب الحلول للمشكلات المُجتمعية.

شهد انطلاق الفعاليات حضور رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان الشريف، عميد كلية التربية النوعية، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة، مدير مركز التغيرات المناخية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وماجد بولس، مدير التنمية الريفية فى الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من ممثلى الهيئة، ووكلاء وزارة الزراعة، والرى، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمحافظات صعيد مصر.

وفي مستهل كلمته أكد رئيس الجامعة على أهمية تنظيم هذه الحملة، والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وبما تُمثله من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، كالتكامل، والاتصال والمرجعية الدولية، والشراكات المجتمعية، وكذا الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن جامعات الجيل الرابع تتطلب خريجين مُبتكرين ورواد أعمال، كي يستطيعوا مُواكبة متطلبات العصر بحداثة تقنياته، مثمناً دور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وما يُسهم به من تنشيط الدور الابتكاري الريادي بين منسوبي الجامعة، وأثره الفعال الذي أحدثه بشكل تطبيقي فى حل مشكلات المجتمع بمحافظة المنيا، وكذا بمحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد.

نَوَّه رئيس الجامعة، إلى خطورة التغيرات المناخية، وضرورة التعامل معها بالشكل الذى يحد من اثارها السلبية على الموارد الطبيعية لمصر، مع التوجه نحو أساليب الرى الحديثة؛ لتعزيز الإنتاجية وكفاءتها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان الشريف، أن مركز الابتكار وريادة الأعمال سيقوم خلال الفعاليات من خلال فريق عمل متخصص من اعضائه، بتدريب العديد من المستهدفين بالجمعيات الزراعية بمحافظات شمال، ووسط، وجنوب الصعيد، ثم يتم متابعة أثر التدريب على أرض الواقع، وبعد ذلك تُعلن المرحلة الأخيرة بتنفيذ مسابقة للنماذج والمشروعات الريادية المبتكرة فى مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وأساليب الزراعة الحديثة، لطلاب جامعات المنيا، وبنى سويف، وسوهاج، كما سيتم تبني المشروع الفائز، وتطبيقه فى الميدان الزراعي.

أثنى الدكتور محمد فهيم، على استقبال جامعة المنيا لفعاليات الحملة، مشيداً بتميز فكرتها، وقدرتها على الجمع بين العلم والخبرة الميدانية، لافتاً إلى أن التوسع فى الرقعة الزراعية فى مصر يستوجب الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الممارسات التي تزيد من إهدار تلك الموارد، مضيفاً أن الدولة المصرية تحرص على زيادة الرقعة الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية

وقدم ماجد بولس، شكره للجهود التي تبذلها جامعة المنيا، من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال لإنجاح هذه الحملة، وما بذله رئيس الجامعة، لاحتضان الفكرة حتى أصبحت واقعا ملموسًا، معرباً عن تقديره للجامعة، وحسن استقبالها، لممثلى الجمعيات الزراعية بصعيد مصر .