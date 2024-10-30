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"أنا اللي هعدي الأول".. إصابة طالب بسبب خلاف على أولوية المرور بسوهاج

11:23 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بطعنة في البطن في مشاجرة؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام، في مدينة طهطا محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "عمر. ي" 16 عامًا طالب مصابٍا بجرح طعني أسفل البطن من الناحية اليسرى.

اتهم المصاب كل من "محمد. ا" 25 عامًا عامل، "علاء. ع" 24 عامًا عامل بالتعدي عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول، على إثر مشادة كلامية بينهم؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق حال استقلاله دراجة بخارية والطرف الثاني دراجة بخارية.

وجرى ضبط المتهمين، وبحوزة الأول السلاح المستخدم "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة مدينة طهطا إصابة طالب
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