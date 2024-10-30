8 أتوبيسات و130 سيارة جديدة.. محافظ كفر الشيخ يوفر مواصلات إضافية للأهالي والطلاب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدفع بـ8 أتوبيسات و130 سيارة أجرة إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركزي دسوق والحامول إلى مدينة كفرالشيخ، خلال فترات الذروة.

وكشف محافظ كفر الشيخ، الدفع بالاتوبيسات، والسيارات الإضافية لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل الطلاب في مدينتي دسوق والحامول، وذلك بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع إدارتي المواقف، والمرور.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تسعى إلى تحسين منظومة النقل، وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة، والمدارس، وتوفير وسيلة نقل آمنة، ومريحة للطلاب.