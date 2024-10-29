مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين تعرضوا لمواد سامة في مدفن صحي بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهم وأصيب 6 آخرين أثناء تواجدهم في مدفن صحي بمنطقة عرب العليقات التابعة لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية.

تلقى رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغًا من الأهالي بوفاة شخصين أثناء تعاملهم مع المواد الكيماوية بالمدفن، حيث سقطت عليهم كمية من المواد الكيماوية، مما تسبب في تهيج حاد بالجهاز التنفسي والاختناق وانتفاخ في الجسم.

تم نقل المصابين إلى بعض المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، وتوفي إثر ذلك شخصان، أحدهما يُدعى حسن الصعيدي في مستشفى بنها التعليمي.

وأفاد مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على الجثة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الاختناق، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.