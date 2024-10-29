أهلاوية وزملكاوية في السويس يشجعون القلعة الحمراء أمام العين الإماراتي (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

توقع مشجعو القلعة الحمراء، بالإضافة إلى مشجعي الزمالك، تفوق فريق الأهلي على العين الإماراتي في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

وربطت رابطة مشجعي منتخب السويس مشجعي الأهلي والزمالك معًا لمتابعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة الانتركونتننتال، وسط أجواء من التشجيع للنادي الأحمر الذي يمثل مصر في هذه المواجهة.

وتأتي المباراة بحضور أكثر من 50 ألف مشجع في استاد القاهرة، بعد أيام قليلة من تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

كما نشرت صفحة مصراوي بثًا مباشرًا على موقع الفيسبوك، أظهر آراء المشجعين، حيث أعرب مشجعو الزمالك عن تأييدهم وتوقعاتهم بفوز الأهلي أمام العين، معتبرين أن غريمهم يمثل مصر في هذا اللقاء.