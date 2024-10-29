ضربه بالنار.. مقتل سائق بسبب توكتوك في شمال قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، تفاصيل مقتل سائق "توكتوك" بطلقات نارية، في قرية السمطا بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا بورود بلاغ بمقتل سائق "توكتوك"، بطلقات نارية بقرية السمطا بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص، تبين مقتل ح.ح، يبلغ من العمر 15 عاما سائق "توكتوك"، حيث أوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يعمل على مركبة توك توك يمتلكها المتهم بقتله، وبعد علمه بتعطلها في حادث، تشاجر مع السائق وأطلق عليه النار موديًا بحياته.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أودع الجثمان مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرفها.