وزير الشباب والرياضة يستقبل الطفل الأسواني أنس حسين ويعلن انضمامه لكابيتانو مصر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الطفل أنس حسين، وأعلن عن انضمامه إلى المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم "كابيتانو مصر".

جاء ذلك خلال لقاء الطفل أنس حسين مع السيد رئيس الجمهورية في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية، حيث عبّر أنس عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

وأكد الوزير صبحي سعادته بلقاء أنس، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية والشبابية، ومتابعة فخامة الرئيس لكافة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الشباب.

وأوضح أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق طموحاتهم.

من جانبه، عبّر الطفل أنس حسين عن سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن تطلعه للانضمام إلى مشروع "كابيتانو" لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبًا رياضيًا بارزًا، مما ينعكس إيجابيًا على مسيرته الشخصية والرياضية في المستقبل.