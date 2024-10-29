الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسؤول عن حريق نادي صيادلة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حكمت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، في القضية رقم 10892 لسنة 2024، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على مسؤول شركة الإعلانات المتسبب في الحريق الذي تعرض له نادي صيادلة الإسكندرية البحري بمنطقة سابا باشا، وذلك بتهمة الإهمال والإتلاف، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

وفي تصريح صحفي، قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن الحكم يُعتبر حفظًا لحق الصيادلة، ويشكل أساسًا قانونيًا للبناء عليه في الدعوى المدنية لاسترداد تعويض مادي مناسب عن الأضرار التي لحقت بالنادي.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها النقابة في متابعة الإجراءات القانونية منذ وقوع الحريق، بدءًا من تقديم المستندات وحتى متابعة تحقيقات النيابة العامة.

ووفقًا لفريق الدفاع القانوني، كان النادي مؤمنًا عليه ومزودًا بكاميرات وطفايات حريق قبل احتراقه في أبريل الماضي. وأكد تقرير الأدلة الجنائية أن مصدر الحريق كان كابلًا كهربائيًا تابعًا للوحة الإعلانات على حدود النادي.

أحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة بتهمة الإهمال الذي أدى إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق، مما خلف خسائر جسيمة لنادي صيادلة الإسكندرية وامتد ليشمل نادي قضاة مجلس الدولة.

وتفاصيل الحادث تشير إلى أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري، حيث اندلعت من الجانب الغربي، واستدعى السيطرة على الحريق استخدام 14 سيارة إطفاء، واستغرقت الجهود 40 دقيقة لإخماده.

يُذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية، الذي تم تصميمه على مساحة 2000 متر مربع، كان يضم قاعة اجتماعات ومطاعم وتراس على البحر ومكاتب إدارية، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا في مايو الماضي، إلا أن الحريق جاء قبل انتهاء إجراءات المزايدة لبدء الانتفاع بالنادي.