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مصرع طفلة سقطت في بالوعة مكشوفة في بني سويف

05:47 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

بالوعة صرف صحي

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بني سويف-حمدي سليمان:
لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي بإحدى القرى التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا، على جثمان الطفلة"فيروز م.م"، عامين، والمختفية من صباح أمس، في بالوعة مكشوفة بالقرية.
جرى انتشال جثمان الطفلة، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بالجسد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة بالوعة صرف سمسطا بني سويف
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