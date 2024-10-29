ضبط طن دواجن مجمدة و260 كيلو من اللحوم الفاسدة في جنوب سيناء

ضبطت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، يوم الثلاثاء، طنًا من الدواجن المجمدة و260 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال حملات تموينية شملت مدينتي شرم الشيخ ونويبع. جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيادة الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر ضبط يحتوي على 260 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة إلى محضر غش تجاري في إحدى الثلاجات، ومحضر ضبط طن من الدواجن المجمدة، والذي شمل كميات من الكبد، البانيه، والاستربس.

كما تم تحرير محضر لانتهاء صلاحية كمية من الحلوى والألبان والتوابل في أحد المحلات التجارية، ومحضر لإدارة محطة مياه بدون رخصة ومجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على خزاني مياه بسعة 5000 لتر، إضافة إلى 100 قارورة مياه بوزن 19 لتر لكل منها، بإجمالي 1900 لتر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.