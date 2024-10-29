"ما لحقتش تفرح".. وفاة مفاجئة لـ معيدة بتمريض الزقازيق بعد شهور من تعيينها

الشرقية- مصراوي:

حالة من الحزن انتابت أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إثر تداول نبأ وفاة معيدة بكلية التمريض جامعة الزقازيق، بعد 6 أشهر من صدور قرار تعيينها.

ولفظت الفتاة الشابة ياسمين محمد الدسوقي ابنة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة داخل منزلها، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، ما ترك حالة من الحزن في قلوب ذويها وأصدقائها.

وقال "أحمد.ع.م" موظف بكلية التمريض: إن الكلية تلقت إخطارا بوفاة ياسمين أمس إثر سكتة قلبية، مشيرا إلى أنه جرى تعيينها معيدة بالكلية بقسم إدارة التمريض منذ نحو 6 أشهر، معلقا: "كانت متفوقة دراسيا وعلى خلق عظيم وأحزننا نبأ وفاتها".

من جانبها نعت الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض جامعة الزقازيق وفاة المعيدة ياسمين محمد دسوقي سائلة المولى لها بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلتها.