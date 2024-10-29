ضبط لصين يسرقان أسلاك الكهرباء من أعمدة الشوارع في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية بقنا، اليوم الثلاثاء، لصين خلال سرقتهما 300 متر أسلاك كهربائية من الأعمدة في شوارع قرية الخطارة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بتمكن قوة أمنية من القبض على شخصين خلال سرقتهما أسلاك كهربائية من أعمدة الشوارع في قرية الخطارة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين القبض على "م. يبلغ من العمر 37 عامًا، وأ.ن، يبلغ من العمر 28 عامًا، لهما قضايا سابقة مخدرات خلال سرقتهما 300 متر أسلاك كهربائية في شوارع قرية الخطارة مركز نقادة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.