محافظ الإسماعيلية: النجاح الحقيقي في الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا

الإسماعيلية - مصراوي:

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، في أولى جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة خارج الديوان العام، على أن يتم عقد جلسات مماثلة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، مديري وممثلي شركات المرافق العامة، عددًا من مديري إدارات ديوان عام المحافظة، عددًا من رؤساء القرى والعمد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالإسماعيلية.

وفي كلمته أكد محافظ الإسماعيلية سعادته بوجوده بمركز ومدينة التل الكبير، لما تتميز به من مقومات، مثل مستشفى التل الكبير المركزي، وملاحظته التفوق الدراسي للطلبة بكافة المراحل خلال تكريمهم عن نتائج العام الدراسي الماضي، وعزمه الوصول لكافة مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة، مؤكدًا "أن النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا".

وأضاف "أكرم"، سعدت بمستوى مدرسة الشهيد أحمد عادل وصفي الثانوية الصناعية العسكرية، من طلاب ومعلمين وتأسيس عسكري، وسنعمل على صقل مهاراتهم ليكونوا إضافة لسوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، في إطار خطتنا ومبادرة "أهل الإسماعيلية"، "التدريب من أجل التشغيل".

تلا ذلك عرض ومناقشة عددًا من المشكلات العامة التي تخص مركز ومدينة التل الكبير، مثل الحيز العمراني لقرى مركز التل الكبير، توصيل الصرف الصحي بقرية وادي الملاك وتوابعها، استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرية القصاصين القديمة، توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة السلام بمدينة التل الكبير، استكمال مشروعات الطرق، فصل الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، تيسير إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لمواطني قرية الظاهرية، تطوير ورفع كفاءة شونة القمح بالتل الكبير، بالإضافة لمشكلات المزارعين بمركز ومدينة التل الكبير.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة تختص بدراسة كل ما يتعلق بمشكلات البنية التحتية بمركز ومدينة التل الكبير، والوصول للحلول المثلى لبدء التنفيذ وإنهاء كافة المشكلات.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، هذا إلى جانب شرح الشهادة المؤمنة وشروط الحصول على قيد الارتفاع وخطوات التقديم للمواطنين والتسجيل على السيستم ورسوم جدية التصالح.

وأكد "أكرم" على ضرورة حصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين موجهًا بسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها. مشيرًا إلى الاهتمام بتلقي طلبات ذوي الهمم وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم.