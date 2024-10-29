مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الشرقية
04:20 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الشرقية- مصراوي:
لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أمام قرية شرشيمة التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ههيا يفيد بمصرع شخص دهسا أسفل عجلات القطار أمام قرية شرشيمة.
انتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث وتبين مصرع شخص تحت عجلات القطار فيما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثمان االمستشفى وتم التحفظ عليه لحين إنهاء الإجراءات القانونية للتصريح بالدفن وتسليمه لذويه.
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