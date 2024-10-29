استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ الأقصر: تشغيل الوحدة الصحية في وابورات المطاعنة

الأقصر- محمد محروس:

أعلن المهندس عبالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تم تشغيل الوحدة الصحية في وابورات المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا، وذلك يوميا من الساعة ٩ صباحا حتى 2 ظهرا عدا يوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل علي حلها ، حيث طالب أهالي مركز ومدينة إسنا خلال زيارة محافظ الأقصر لهم يوم السبت الماضي الموافق 26 أكتوبر الجاري بمنطقة وابورات المطاعنة بتشغيل الوحدة الصحية بصورة يومية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا .

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الوحدة الصحية في وابورات المطاعنة تخدم نحو 4500 نسمة وتقدم خدمات التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال وخدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي بي للاطفال الرضع، وخدمة أخذ عينات الغدة الدرقية للاطفال، وخدمة تسجيل المواليد والوفيات بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة مشتملة علي نشر الوعي والتثقيف الصحي وكذلك عمل المراقبين الصحيين متمثلا في الإصحاح البيئي.