حقيقة وفاة تلميذ بالتهاب السحائي داخل مدرسة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

تجمع أولياء أمور تلاميذ مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، أمام بوابة المدرسة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة تلميذ بعد إصابته بالتهاب سحائي، وانتشار مادة سامة استخدمتها المدرسة في التطهير، الأمر الذى أثار حالة من الهلع.

في المقابل انتقل الجوهري سراج مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية، إلى مدرسة عبد الله بن الزبير للوقوف على أسباب وظروف وملابسات والتأكد من صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها نشرت مدرسة عبد الله بن الزبير التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية عبر صفحاتها الرسمية بيانا تنفي فيه صحة الواقعة، مؤكدة أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شائعات.

وجاء في بيان المدرسة: تهيب إدارة المدرسة بالسادة الأفاضل أولياء الأمور تحرى الدقة فى الأخبار المتداولة عن تلاميذ المدرسة

وتضمن البيان أن المدرسة تؤكد بأن هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة والدراسة منتظمة بشكل طبيعى وجدول الاختبارات كما هو دون اى تغيير.