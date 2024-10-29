إصابة 4 أشخاص وتدمير تاكسي.. انهيار جزئي ببرج سكني تحت الإنشاء بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لجدار تحت الإنشاء بالطابق الثاني عشر بأحد الأبراج السكنية، في منطقة التنظيم والإدارة بمحافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بسقوط جزء من جدار تحت الإنشاء ببرج سكني، ووجود عدد من المصابين تصادف مرورهم أسفل البرج.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام العمال ببناء طابقين إضافيين بالمخالفة للقانون بقصد التصالح بعدها، سقطت أجزاء من أحد الحوائط على المارة، مما تسبب في وقوع الإصابات، من بينها زوج وزوجته وطفل، وسائق تاكسي دمرت سيارته.

جرى فرض كردون أمني حول البرج، وإلقاء القبض على أحد ملاكه وبعض العمال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما جرى تشكيل لجنة من قبل إدارة الهندسة بالوحدة المحلية لمعاينة الإنشاءات المخالفة بالبرج ومدى خطورتها تمهيدًا لإزالتها، مع التحفظ على كافة معدات ومواد البناء.