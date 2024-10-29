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"العب يا أهلي وورينا.. كأس القارات مستنينا".. هتافات حماسية تشعل ترحال مشجعي الأهلي بالبحيرة (فيديو وصور)

01:54 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    هتافات حماسية تشعل ترحال مشجعي الأهلي بالبحيرة
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    هتافات حماسية تشعل ترحال مشجعي الأهلي بالبحيرة
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    التشجيع باستخدام الطبول
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    ترحال الأهلي بالبحيرة
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    ترحال مباراة العين
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    مشجعين يستعدون لمشاهدة مباراة العين
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    هتافات وأجواء حماسية
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    هتافات حماسية تشعل ترحال مشجعي الأهلي بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الحافلات تقل مشجعي النادي الأهلي، بمحافظة البحيرة، في طريقهم نحو استاد القاهرة، لحضور مباراته المصيرية أمام نادي العين في بطولة أبطال القارات.

وشهد التجمع أجواء حماسية، وانطلقت الهتافات والأغاني، التي تشد من أزر اللاعبين وتطالبهم باللعب والفوز، في بروفة مصغرة لما ستكون عليه الأجواء في استاد القاهرة.

واتسم الترحال بوجود فئات عمرية مختلفة من طلاب وشباب، كما حرص بعض الآباء على اصطحاب أبنائهم لخوض تجربة التشجيع بالاستناد.

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