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خناقة بالأسلحة البيضاء داخل جامعة بني سويف وإصابة خطيرة لطالب بكلية التجارة

01:44 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

جامعة بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب طالب بإصابة بالغة، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت داخل أسوار جامعة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بإصابة "مصطفى.ش.ج"، 20 عامًا، طالب بكلية التجارة، جرح قطعي بالرقبة طوله 15 سم، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل أسوار الجامعة.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الأسلحة البيضاء جامعة بني سويف مشاجرة مديرية أمن بني سويف
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