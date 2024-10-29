"عيوننا على الذهب".. ترحال جمهور كفر الشيخ من أمام مقام إبراهيم الدسوقي لمؤازرة الأهلي- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمع عددًا من مشجعي النادي الأهلي أبناء مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالميدان الإبراهيمي للتوجه إلى القاهرة لمؤازرة نادي القرن في مباراته مع نظيره نادي العين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال للأندية 2024.

انطلقت رحلة شباب مشجعي النادي الأهلي فيما يطلق عليهم "ترحال دسوق" من أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، يحملون الطبول، والدفوف، ولافتات التشجيع لنادي القرن مستقلين اوتوبيس خاص للتوجه إلى استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة بين النادي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى في بطولة انتركونتيننتال للأندية 2024، ويصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.