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قفزوا أثناء التهدئة.. إصابة 3 أشخاص سقطوا من قطار بالقليوبية

12:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص بسبب سقوطهم من القطار أثناء التهدئة فى مزلقان ميت حلفا بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث إصابة 3 أشخاص سقطوا من القطار أثناء نزولهم على مزلقان قرية ميت حلفا بقليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص سقطوا من قطار محافظة القليوبية سقوط 3 أشخاص من قطار بالقليوبية مزلقان ميت حلفا بمدينة قليوب مستشفى قليوب التخصصى
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