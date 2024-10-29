قرار عاجل للنيابة في واقعة "الطفلة رهف" بالإسكندرية.. والتحريات تكشف مفاجأة

الإسكندرية- محمد عامر:

صرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية بدفن جثة الطفلة "رهف" والتي لقيت مصرعها غرقًا بترعة أمام منزلها بنجع "أبوبسيسة"، فيما لم تتهم أسرتها أحد بالتسبب في وفاتها.

كان قسم شرطة العامرية ثان تلقى بلاغًا يوم الجمعة الماضى من أسرة الطفلة "رهف.م.خ"، 4 سنوات، يفيد تغيبها عن المنزل بمنطقة نجع أبو بسيسة، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وبسؤال والدها قرر أن ابنته خرجت للهو أمام المنزل وبعد فترة تبين تغيبها، وأشار إلى تخوفه بأن تكون الطفلة سقطت بترعة الرى الموجودة بالقرب من المنزل.

واستدعى ضباط وحدة المباحث قوات الإنقاذ النهرى ومجموعة من الغواصين المتطوعين من المحافظات المجاورة والذين أجروا عمليات بحث وتمشيط داخل الترعة عن الطفلة.

وتمكن الغواصون بعد 3 أيام من عمليات البحث من العثور على جثمان الطفلة وانتشاله من داخل مياه ترعة بهيج مريوط، على بعد حوالى 40 كيلو مترا من منزلها.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان.

وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الطفلة "رهف" سقطت فى الترعة المشار إليها أثناء لهوها وجرفها التيار، ولم تتهم أسرتها أحد بالتسبب فى وفاتها.

وقررت النيابة العامة توقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، والتصريح بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

صرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية،بدفن جثة طفلة نجع أبو بسيسة،عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، وصرحت بالدفن عقب ذلك.