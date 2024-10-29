إعلان

تناولوا وجبة كشري.. إصابة 10 عمال بتسمم غذائي في بنها

12:46 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وجبة كشري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 10 عمال بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة كشري.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى حميات بنها، بوصول 10 عمال مصابين بحالات تسمم غذائي داخل مصنع الواحة بقرية شبلنجة ببنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة كلا من: "يوسف ع م"، "محمد ف ع"، "مريم ي م"، "هاجر م س"، "هند ن س"، "سلمى ا ف"، "رحمة ا ف"، "نيفين ن س"، "حميدة ع ع"، "وسام ص ا"، وجميعهم عمال بمصنع، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجبة كشري تسمم غذائي محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار عاجل للنيابة في واقعة "الطفلة رهف" بالإسكندرية.. والتحريات تكشف مفاجأة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة