تحمل 2800 سائح.. وصول السفينة السياحية "مين شيف 6" ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية مالطية الجنسية MEIN SCHIFF 6 وعلى متنها 2800 سائحًا من مختلف الجنسيات، فضلًا عن طاقمها المكون من 916 فردًا.

كان في استقبال السفينة القادمة من ميناء هيراكليون اليوناني عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وممثلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح خلال دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بالإسكندرية قبل استكمال رحلتهم إلى ميناء رودس.

وأضاف حواش، أنه جرى مرافقة السفينة بالقاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين منذ وصولها ومتابعتها من خلال برج الإرشاد الرداري بحركة السفن، منوهًا إلى تنظيم عروض فولكلورية وتقديم هدايا تذكارية للسياح.

وأكد على تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة في إطار اهتمام الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية، وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ومن جانبه، أوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن السفينة "مين شيف 6" تعد من أكبر السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في موانئ البحر المتوسط.

وأضاف "بريقع" أن السفينة يصل طولها إلى 295.3 م وعرض 42.3م وبغاطس 8.2م وتتكون من 9 طوابق وتضم حوالي 1267 غرفة وتبلغ سرعتها القصوى 22 عقدة.