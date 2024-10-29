انتحلوا صفة ضباط أموال عامة.. المشدد 15 سنة لـ 7 متهمين بخطف تاجر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف والسرقة بالإكراه واحتجاز دون وجه حق والشروع في الحصول على مبالغ مالية.

ترجع وقائع القضية رقم 20976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بخطف تاجر قطع غيار أجهزة كهربائية من الجيزة إلى الإسكندرية وطلب فدية .

كشفت التحقيقات اشتراك المتهم "م.ع.ز" مقيم محافظة الجيزة، بالاشتراك مع كل من "أ.ال.ع"، عاطل، و"س.م.س"، حلاق، "أ.م.ز" سائق، و"ب.ن.م" عامل كاشير، "أ.ح.ال" حاصل بكالوريوس، و"ع.ر.ع" عاطل في خطف المجني عليه "م.ن.م" تاجر قطع غيار أجهزة كهربائية مقيم بمحافظة الجيزة.

ووفقًا لأوراق القضية، تلقى المجني عليه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يخبره فيه بأنه له مبلغ مالي قيمة توسطه في بيع قطعة آثار من قبل واستدرجه لمقابلته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب وصول المجني عليه للمكان المتفق عليه، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها المتهمين ترجل منها اثنين وكبلوا يديه وعصبوا عينيه وأخبروه أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واستولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.

واصطحب المتهمون المجني عليه إلى أحد الغرف بمكان مجهول واحتجزوه عدة أيام، وزعموا أنه متهم بتمويل الإرهاب والتعامل في النقد الأجنبي والاتجار في الآثار، وعليه دفع مبلغ 5 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات اتصال المجني عليه بالإكراه بأشقائه وطلب المبلغ المذكور إلا أنهم تشككوا في الأمر ورفضوا دفع المبلغ المطلوب، فأجبر المتهمون المجني عليه بالتوقيع على 3 ورقات على بياض وأطلقوا سراحه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.