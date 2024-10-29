محافظ القليوبية: إنشاء إدارة للجوازات بمدينة العبور بالتنسيق مع وزارة الداخلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع مجلس أمناء مدينة العبور برئاسة المهندس محمد حامد، رئيس مجلس أمناء العبور، والمهندس أحمد رشاد رئيس مدينة العبور، وبحضور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز العبور الجديدة وأعضاء مجلس أمناء مدينة العبور والنائب محمد مدينة والنائب محمد الطوخي أعضاء مجلس النواب ومديري مديريات (التضامن والشباب والرياضة والتموين وهيئة الأبنية التعليمية وعدد من مستثمري المدينة).

وعبر مجلس الأمناء عن سعادتهم لمشاركة المحافظ بالاجتماع، حيث أكدوا أنهم شركاء في تنمية المحافظة ويتمنون تكاتف الجهود والمشاركة مع الأجهزة التنفيذية للعمل على حل مشكلات مواطني مدينة العبور وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

وألقى المحافظ كلمة عبر فيها عن شكره لرئيس مجلس الأمناء لدعوته لحضور الاجتماع، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى عن تقديم أي مطلب لخدمة أهالي ومواطني مدينة العبور، وقدم أيضا الشكر لجهاز مدينة العبور على ما يقدمه من خدمات للمواطنين، وأثنى المحافظ على جمال المدينة وأنها تُعد واجهة جمالية للقليوبية من ناحية القاهرة، كما تُعد من القلاع الصناعية بمصر.

كما وجه المحافظ بإنشاء مكتب تنفيذي بمدينة العبور يتابع مشكلات ساكني (مواطني) مدينة العبور، والعبور الجديدة من كافة المديريات الخدمية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات من أهمها (إنشاء إدارة للجوازات بمدينة العبور بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بعمل دراسة لعمل تراخيص لعدد 50 سيارة ميكروباص 14 راكب، نظراً لزيادة الكثافة السكانية بمدينة العبور بعمل دراسة وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية ورفعها إلى الإدارة العامة للمرور لسرعة الانتهاء من التراخيص.

كما وجه المحافظ بتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية بعمل تقرير شامل لدار الأيتام بالعبور لعرضها على الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأن الدار غير مؤهلة لاستقبال النزلاء.