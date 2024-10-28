فصل بطلة الكاراتيه إسراء عبد المقصود من المدرسة بداعي الغياب.. ومصدر: لم تقدم مستندًا بتغيبها

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت أسرة الطالبة "إسراء عبد المقصود"، بطلة مصر في الكاراتيه التقليدي، عن فصلها من مدرستها في المنوفية بسبب غيابها.

جاء هذا القرار في وقت تحتفي فيه محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة بإنجازاتها، حيث فازت مؤخرًا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم.

إيهاب عبد المقصود، شقيق إسراء، أوضح أن شقيقته التي تدرس في الصف الثالث الثانوي التجاري ببركة السبع تفاجأت بقرار فصلها من قبل مدير المدرسة، الذي أساء الحديث عنها في طابور المدرسة قبل أيام.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مسؤولة من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن إدارة التعليم ببركة السبع أبدت اهتمامًا بالطالبة واستقبلها مدير الإدارة، محمد حرحش، عند عودتها.

وأشارت إلى أن القواعد المتبعة تستلزم تقديم مستند رسمي يثبت تغيب الطالبة عن الدراسة بسبب مشاركتها في البطولات الرياضية.

وأضاف المصدر: "كان يجب على الطالبة تقديم إخطار قبل سفرها، لذا كان فصلها أمرًا طبيعيًا، كما يحدث مع أي طالب آخر". وتم إبلاغ إسراء بضرورة إعادة القيد عبر خطاب رسمي، مع إمكانية حل المشكلة خلال فترة نصف العام الدراسي.

تجدر الإشارة إلى أن إسراء عبد المقصود تمارس الكاراتيه التقليدي منذ صغرها، تحت إشراف والدها المدرب، وقد حققت العديد من البطولات، منها بطولة الجمهورية لمدة ثماني سنوات متتالية وكأس مصر، مما يجعلها واحدة من أفضل لاعبات منتخب الكاراتيه.