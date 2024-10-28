جامعة الزقازيق تنظم ورشة عمل حول "تعظيم الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري"

الشرقية - مصراوي :

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، افتتح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول «كيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري»، والتي تنظمها المكتبة الرقمية بالجامعة، بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بالجامعة.

بدأت فعاليات الورشة بتدريب مكثف حول استخدام بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين بالإضافة إلى نظام التصفح ومحرك البحث الموحد federated search engine.

ثَمّنَ الدكتور خالد الدرندلي دور بنك المعرفة المصرى مشيراً إلى أنه يُعد من أكبر مصادر المعرفة عبر الإنترنت حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً حرص الجامعة على تحقيق أقصى استفادة من ورشة العمل اليوم، وما يمنحه بنك المعرفة المصري من فرص للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية

في السياق ذاته أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن جامعة الزقازيق بكل قطاعاتها المختلفة لاسيما قطاع الدراسات العليا والبحوث، تمضي بخطى ثابتة نحو الرقمنة، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والباحثين، مشيرًا إلى أن تقدم الدول والشعوب يُقاس بمدى رعايتها للبحث العلمي واحتضانها للباحثين في شتى المجالات ، مُشدِّدًا على ضرورة أن يكون البحث العلميُّ مفيدًا للمجتمع ويعمل على حل مشكلاته.



خلال الورشة استعرضت د. نجلاء فتحى ملخصاً عن أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية بالجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ، مؤكدةً أن الجامعة تسعى دائماً لإقامة الورش التدريبية للتعريف بالخدمات المتاحة وتقديم الدعم لأي باحث، كما أشارت أن ورشة العمل اليوم تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لتعريفهم بالإمكانات المتاحة ببنك المعرفة المصري.

وأوضح أحمد عاطف كيفية التسجيل والبحث ببنك المعرفة، وتحميل الكتب العلمية من المنصات المتاحة ببنك المعرفة، ووجه الباحثين بضرورة تحديد كلمات دقيقه ذات صلة بالموضوع المراد البحث عنه للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة، مشيراً إلى تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية عن بُعْدٍ .