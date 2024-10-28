حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي:

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي أول وثان وثالث، ومباحث ثان وثالث، لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة.

جاءت الحملة تفعيلًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التي تهدف إلى تجميل وتطوير المراكز والمدن والأحياء، واستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وتركزت الجهود على رفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور والمارة على الأرصفة، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة النباشين الذين يقيمون بجوار صناديق القمامة، والتي تسبب ترويع المواطنين وانتشار القمامة والمخلفات على نهر الطريق.

خلال الحملة، تمت مداهمة ثلاثة مخازن تستخدم كمواقع للمخلفات بحي ثان، في منطقتي بورسعيد والبلابسة أمام مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن تشميع المخازن من قِبل المباحث وحي ثان، ومصادرة بعض المخلفات.

وأكدت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، لمنع عودتهم مرة أخرى.