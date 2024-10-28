بالصور.. محافظ البحيرة تفتتح الحديقة العامة وسوق الخضروات والأسماك بإدكو



البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، عدة مشروعات تنموية بمدينة إدكو بتمويل مشترك من الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية.

شملت الافتتاحات الحديقة العامة بإدكو، التي أُقيمت على مساحة 10,500 متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، وتهدف إلى أن تكون مركزًا للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية.

تضم الحديقة مناطق خضراء، ممرات مشاة، ساحات ترفيهية، وأماكن جلوس، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، وكافتيريا، مكتبة، ودورات مياه مجهزة بالكامل.

كما رُوعي في تصميم الحديقة تلبية احتياجات أصحاب الهمم.

وتسعى الحديقة إلى تقليل الأثر البيئي من خلال استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة (LED) والري الذكي، إلى جانب نباتات وأجهزة توفر المياه، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليل التلوث البيئي.

كما افتتحت المحافظ السوق المفتوح بإدكو المخصص لبيع الخضروات والفواكه والأسماك، والذي يمتد على مساحة 2,000 متر مربع.

أنشئ السوق وفق الطراز الأوروبي الحديث، بسقف غير قابل للاشتعال، ويتضمن خمس منافذ للدخول والخروج. تم تقسيم السوق إلى قسمين: الأول للأسماك، والثاني للفواكه والخضروات.

ويهدف المشروع إلى تقديم سوق رسمية للبائعين، وتقليل الازدحام في المدينة، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية وتزويده بنظام حماية مدنية متطور.

ويوفر السوق مساحة تسوق آمنة لنحو 15,000 من السكان، مع فرص عمل مباشرة لـ13 مواطنًا من أبناء المدينة، إلى جانب استيعاب 400 بائع.

وضمن المشروعات التي افتتحت أيضًا، طريق المصيف بإدكو، الذي يمتد بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 12 مليون جنيه.

يتألف الطريق من حارتين بعرض 8 أمتار لكل منهما، ويتوسطه جزيرة بعرض 2 متر، بالإضافة إلى أرصفة بجانب الحارتين.

ويهدف المشروع إلى تحسين حركة المرور وخدمة السكان والزوار، مع تجهيز الطريق بعواكس أرضية وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز كفاءته.

هذه المشروعات تأتي في إطار جهود تعزيز البيئة الحضرية وتقديم حلول مبتكرة للتنمية المستدامة في مدينة إدكو.