أقساط لم تسدد منذ 2008.. الإسماعيلية تسترد 42 فدانا من أملاك الدولة

الإسماعيلية - مصراوي:

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وإزالته في مهده، وتنفيذًا لأحكام القانون الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدِّي عليها أو المتقاعسين عن السداد أو الأراضي التي لم يتم تقنينها.

استردت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، قطع أراضي الدولة، بمساحة إجمالية 34 فدانا، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.

وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطعتين أراضي لجمعية الحي العباسي للإسكان التعاوني، بمساحة 15 فدانا بمنطقة الكيلو 9 و10 قبلي عزبة العرب في قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الفردان، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية.

وأضاف عناني أنه جرى استرداد ثلاث قطع أراضي بمساحة إجمالية 28 فدانا باسم السيدة "ك. ع. ع"؛ وذلك لتقاعس المواطنة عن دفع القيمة الإيجارية وباقي الأقساط منذ عام 2008.

وأشار عناني إلى أن الثلاث قطع أراضي (القطعة الأولى بمساحة 11 فدانا و7 قراريط، والثانية بمساحة 11 فدانا و14 قيراطا، والثالثة بمساحة 5 أفدنة و3 قراريط)، والكائنة بحوض 9 بمنطقة سوق السبت في قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم استردادهم وفقًا لقرار اللجنة المُشَكَّلة من المحافظة ومديرية الزراعة والوحدة المحلية لقرية الشهيد خيري والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب والجمعية الزراعية بأبوخليفة.