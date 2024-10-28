بروتوكول تعاون لإنشاء مشروعات تجارية جديدة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع عقود لإنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض المسؤولين والشركاء من القطاع الخاص.

ووقع محافظ بني سويف على عقد شراكة مع شركة إعمار لإقامة مشروعات على مساحة 47 فدانا بناحية بياض العرب على طريق الكريمات، باستثمارات تقترب من 3.8 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وأسواق جملة، ومنطقة ترفيهية، ونادي اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب وخدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومخازن أدوية، فضلا عن التوقيع على عقد شراكة آخر مع شركة إعمار لاستغلال أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف على مساحة 2350 متر باستثمارات حوالى 400 مليون جنيها، وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري وهايبر ماركت ومعارض تجارية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظمة، وذلك من خلال توقيع عقد شراكة مع شركتين كبيرتين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 متراً، أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً ببياض العرب، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم المحافظة، ومحافظات شمال الصعيد.