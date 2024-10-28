العثور على طفلة حديثة الولادة داخل دورات مياه مدرسة في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر العاملون بمدرسة رياض الأطفال بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، على طفلة حديثة الولادة على قيد الحياة، داخل دورات المياه بالمدرسة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور العاملين بمدرسة رياض الأطفال بمركز الواسطى، على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، داخل دورات المياه.

تبين من التحريات الأولية أن الطفلة حديثة الولادة مرتدية كافة ملابسها، وليس لديها أية علامات ظاهرية.

جرى نقل الطفلة إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة إحدى الحضانات، ويكثف رجال الشرطة جهودهم لكشف غموض الواقعة.