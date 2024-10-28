مكتب خدمة عملاء بمستشفى أبورديس لتسجيل الأجانب على منظومة التأمين الصحي الشامل

جنوب سيناء - رضا السيد:

جهزت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مكتبًا لخدمة العملاء بمستشفى أبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء، من المقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل، وذلك استجابة للطلبات المقدمة بتوفير الرعاية الصحية للأجانب، لعدم وجود مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أبورديس.

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز المكتب لتسهيل إجراءات تسجيل الأجانب حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كل ما يلزم السائحين خاصة الرعاية الصحية بما يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة بشكل عام على أرض المحافظة، باعتبارها محافظة سياحية في المقام الأول.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن المستندات المطلوبة للسائحين للتسجيل بالمكتب تتضمن صورة جواز سفر ساري لإصدار بطاقة التأمين الصحي الشامل للانتفاع بالمنظومة من خلال إصدار بطاقة محدودة الخدمات من خلال "خدمات الرعاية الأولية، خدمات العيادة الخارجية والاستشاريين من الأطباء، العلاج والإقامة بالمستشفيات والمراكز الطبية، إجراء العمليات الجراحية والتكميلية، التصوير الطبي، الفحوصات المعملية، الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي، صرف الأدوية".

وأشار إلى أنه يمكن للسائح دفع الاشتراكات من دخل الأب عن الزوجة، والأبناء، وعن نفسه، وذلك بناء على تعليمات رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتسهيل على المنتفعين.