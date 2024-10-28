استدرجها وقتلها وأحرق جثتها.. قرار قضائي جديد في محاكمة قاتل "عروس المنيا"

المنيا- جمال محمد:

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، محاكمة متهم باستدراج وقتل فتاة والمعروفة إعلاميا باسم "عروس المنيا"، وحرق جثتها في المقابر، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل، لحضور المحامي الأصيل للمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، بلاغا من أهالي قرية الشيخ، بالعثور على جثة فتاة بها حروق في الوجه والرأس، ملقاه بالمقابر .

بتقنين التحريات تبين أن الجثة لفتاة تدعى "منة الله رفعت"، 27 سنة، محصلة بأحد المؤسسات، مخطوبة حديثا وكانت تستعد لزواجها، وأن أهلها أبلغوا بتغيبها، كما تبين أن المتهم بقتلها "علي. ع. م"، 29 سنة، عامل، قام باستدراجها أثناء محاولة تحصيلها مبالغ مالية منه للمؤسسة التي تعمل فيها، وقام بقتلها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية والهروب من الأقساط.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.