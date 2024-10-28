خلاف قديم ومحضر شرطة.. تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة فيديو ديسك المدرسة - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تفاصيل الواقعة المتداولة إعلاميا باسم "فيديو ديسك المدرسة"، والذي رصد خلافا بين ولية أمر طالب ومعلمة بإحدى مدارس المحافظة.

وقال أبو زيد، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن السيدة "ولي الأمر" التي ظهرت في الفيديو لديها خلاف سابق مع إحدى المعلمات بالمدرسة، مبينا أن هذا الخلاف سبق حدوث الواقعة المتداولة بأيام، وعلى إثره تم تحرير محضر للطرفين في قسم الشرطة.

وأضاف وكيل الوزارة أن ولية الأمر كانت حضرت لمقر المدرسة بعد مرور 3 أيام من خلافها مع المعلمة لسحب ملفات ابنيها ونقلهما إلى مدرسة أخرى، وخلال ذلك اشتبكت مع المعلمة، ما دفع الأخيرة إلى طلب النجدة، وأثناء محاولة السيدة الخروج وجدت أن باب المدرسة مغلقا ورفض بعض العاملين خروجها حتى حضور الشرطة، فلجأت إلى استخدام أحد المقاعد الخاصة بالأمن "الديسك" لمحاولة تسلق الباب والخروج خوفا من وصول النجدة أو اتخاذ إجراءات أخرى ضدها.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المعلمة ومدير المدرسة والمسؤولين بها وضد من قام بتصوير مقطع الفيديو وأحيلت الأطراف المعنية للتحقيق في الشؤون القانونية.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولية أمر طالب أثناء حمل "ديسك" ومحاولتها مغادرة فناء مدرسة في الإسكندرية، وسط مشاجرة مع عدد من العاملين.

وزعم عدد ممن أعادوا تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع أن السيدة كانت قد تبرعت به لإدارة المدرسة قبل أن تقوم بتحويل أبنائها إلى مدرسة أخرى، فأصرت على استعادته مرة أخرى.

وتبين أن الواقعة شهدتها مدرسة الفتوح الإسلامية بإدارة العجمي التعليمية غربي الإسكندرية، ولكن ليست على النحو الذي جرى تداولها به على مواقع التواصل الاجتماعي.