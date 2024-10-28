"غسل الجثة وصلى عليها قبل ما يحطها في الثلاجة".. إسدال الستار على جريمة أبو العربي بالإسكندرية

غسل الجثة وصلى عليها قبل ما يحطها في الثلاجة

الإسكندرية – محمد عامر:

حياة زوجية مستقرة عاشها "أبو العربي" رفقة زوجته لم يعكر صفوها غير اتجاره في المواد المخدرة، إلا أنه بعدما رزقه الله بالأطفال عرف العيش الحلال وفتح محلًا يغنيه عن الحرام.

10 سنوات كاملة مرت على إقلاع "أبو العربي" عن طريق المخدرات، إلا أنه قبل عامين عادت علاقته بالمخدرات، ولكن هذه المرة من باب "التعاطي"، إذ أدمن المخدرات ومنها "الشابو".

انهارت حياته رأسًا على عقب إذ لم تتحمل زوجته عودته للمخدرات وتركت منزل الزوجية رفقة أطفالها، ولم تسمح له أسرته أن يعيش معهم في "بيت العائلة" وأرغموه على تركه.

وفي شقة مستأجرة بشارع الترعة المردومة، انغمس "م.ج.ح" وشهرته "أبو العربي" صاحب الـ 31 عامًا في حياة المخدرات وأصبح له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.

تعرف "أبو العربي" على المدعوة "أ.ع.ص"، 30 سنة، ربة منزل، ونشأ بينهما علاقة غير شرعية، وكانت تقيم صحبته طوال 7 أشهر، يتعاطيان مخدر الشابو يوميًا.

بدأ الشك يساور "أبو العربي" في سلوك عشيقته وظن أنها تواصلت مع أحد ضباط المخدرات للإبلاغ عن نشاطه والاستيلاء على أمواله وأنها على علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين.

وتحت تأثير المخدرات، احتجز "أبو العربي" عشيقته بشقة شارع الترعة المردومة ومنعها من المغادرة وأكرهها على توقيع إيصالات أمانة واعتدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة".

استقرت المطواة برأسها وقدميها، إلا أنه لم يتوقف وقص شعرها وواصل ضربها وركلها وباستخدام المطواة وعصا خشبية وخرطوم حتى أصيبت بنزيف ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ترك المتهم المجني عليها ملقاة على الأرض حتى حضر صديقه "م.ح.ح"، 36 سنة، سائق، وله سجل إجرامي "اتجار بالمخدرات"، ليتيقن من وفاتها، وبعد ذلك قاما معًا بنقلها إلى الحمام لتغسيلها ثم نقلا الجثة إلى الصالة وأديا عليها صلاة الجنازة.

وعقب ذلك، تواصل المتهم مع صديقيه "س.ك.أ" 46 سنة، عاطل، له سجل إجرامي، و"أ.ع.ك" واللذان أحضرا له جوال بلاستيك كبير الحجم ووضع الجثة بداخله في الثلاجة وشغل المروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من جثمان المتوفاة وغادر المنزل.

ومع انقطاع الكهرباء عن المنطقة تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وفي غضون ساعات قليلة نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض الواقعة، وألقي القبض على المتهم، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 31730 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المشدد 25 سنة بتهمتي القتل وتعاطي المخدرات وغرامة 50 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم "س.ك.أ" بالسجن المشدد 7 سنوات، و3 آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة السلاح والمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود محمد الربيعي، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.